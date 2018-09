Jeg blev lidt inspireret af Anna Saccone Joly, som har nøjagtigt de samme. Hun fik hende i 2014, men da elskede jeg dem ikke. Endnu. Jeg ville have et par sko, at hvis jeg bærer dem, føler de mig dyrebare på mine fødder. Ligesom når jeg bærer mine high end lipsticks. Det er bare den ekstra smule kærlighed, end hvad du føler de almindelige ting. Fordi jeg er sådan en kold fødder person, tænkte jeg også at se min søster gå i 2018 hot sale ugg

i årevis nu. Jeg kan godt lide disse også. Jeg vidste også, at Anna havde Uggs og faktisk kunne lide denne Bailey-version meget mere end det grundlæggende. De er mere legende.

Da jeg kiggede på denne hjemmeside, kiggede Sarenza på den normale Bailey-knap og fandt den lidt for kedelig og knappen for mørk. Det var € 30 billigere … Så tænkte jeg: Jeg vil kun bære dem om vinteren, så blingen matcher iskoldt vejr, de er temmelig matchende til jul, og de ser bare fabelagtige ud! Så jeg har allerede planlagt at bruge € 200 på Damer ugg støvler salg

, men hvorfor ikke betale 30 mere og få dem, jeg virkelig vil have. (og så få al rabatten og ende op +/- på € 200). Ja, køb!

Jeg elsker at bære disse med mine yndlings dybe mørke grå jeans (som du ser lidt af den ene billederne, lol). Disse er fra H & M, og du kan se mine jeans her, men vasken i deres billede er meget ekstrem hvid. Vaskningen i virkeligheden er meget mere mørkere og meget subtil. Andre jeans som disse med et skinnet ben. Jeg tror, ​​at en regelmæssig ben ser underlig og rodet i disse støvler. Så jeans så tæt som muligt! Med leggings ser det også fantastisk ut. Dette er en af ​​mine favoritter og bonus det er billigt. Du kan se min legging her, det er en super blød legging, ikke se igennem og har lange ben. Og jeg bærer dem med strikkede strømpebukser, jeg har fået fra H & M, men disse har jeg købt som 2 år tilbage og så ikke tilgængelig på siden mere for at linke dig. De er almindeligt sorte med et lille strik mønster. Så som du kan se, elsker jeg at style dem med supertunge nederste ting. Til toppe osv. Bærer jeg bare noget, jeg kan lide, fordi farven er så let at matche. Jeg bærer den med mynte, pink, burgunder, sort, blå, navngiv det! Hvis du kan lide at se tøj med disse støvler, spørg bare

Stort design, fabelagtig kvalitet og et solidt omdømme, UGG Australia støvler er det valgfrie fodtøj til mange i vintermånederne. Så hvorfor skriver jeg om dem nu spørger du? Nå, UGG Australia spurgte mig, om jeg gerne vil se på et af deres produkter og tage dem ud til et spin. Da vejret kun er ved at kravle til at være semi-anstændigt, følte jeg, at tiden var rigtig at sætte dem igennem deres skridt. Så at sige.