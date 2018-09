Lees hieronder voor meer informatie over deze feestklare sandalen, plus tips over hoe je ze kunt stylen van zomer tot herfst.

Zijdeachtige, lange Toscaanse schapenvacht dekt deze glijbaan en de blokhiel ook in een onverwachte wending. Draag het met eigenzinnigheid en geef het op: deze hiel is niet voor de extra-serieuze of de zwakkeren van het hart. Je moet het bezitten. Probeer overdag te combineren met eenvoudig denim en ‘s nachts met een jumpsuit of een shift-jurk.

replika ugg skinner het veel-bespottelijke schoeisel van schapenvacht dat heeft bijgedragen tot het definiëren van de stijl van vroeger – dreigen terug in de mode te komen, als Vogue-magazine, de Parijse catwalks en trendsettende beroemdheden worden geloofd.

“Rihanna en Sienna [Miller] hebben de Damer ugg støvler salg bootrevival geleid”, verklaarde Vogue deze week, nadat twee van de meest invloedrijke figuren in de mode werden gezien die de beige laarzen droegen. Cara Delevingne, Jennifer Lopez en Heidi Klum hebben onlangs ook een paar gezien, en de acteur Anna Faris droeg Uggs om eerder deze maand een bruiloft te houden.

Uggs verscheen ook vorige week in de mannenweek in Parijs, in hun meest edgy incarnaties tot nu toe. Bij Y / Project uit Californië waren ze elephantine en dijhoog; het dragen ervan was als “je dijen in boter leggen”, zei de ontwerper van het schoenenmerk, Glenn Martens. Ze waren ook de ster van de show bij het invloedrijke Japanse luxemerk Sacai, waar ze in grijze of kameelversies kwamen, met de toevoeging van een grof gebreid rood en wit bovenwerk.

De geschiedenis van Uggs is veel omstreden. De term ‘ugg’ is een generiek woord voor slippers in Australië en het merk Ugg werd in 1978 in Californië gelanceerd. Hun hoogtijdagen in de mode begonnen in 2000, toen ze werden goedgekeurd door Oprah Winfrey en ze kregen een nieuwe impuls in het VK in 2004, toen Sienna Miller een afgewezen kastanjekleurig paar droeg naar Glastonbury. In Australië en de VS, Uggs vertegenwoordigen een ontspannen, surfer-stijl levensstijl die een beroep op off-duty beroemdheden, zoals Jennifer Aniston en Sarah Jessica Parker, die vaak werden gepakt dragen ze in Los Angeles met een latte in de hand.