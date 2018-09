Hoewel de Balenciaga Speed ​​Trainer van Demna Gvasalia technisch het eerst debuteerde in november balenciaga schoenen verkoop 2016, was het onbetwistbaar de Triple S – het volgende jaar uitgebracht en dagelijks gedragen door iconen als Bella Hadid en Hailey Baldwin – die de trend in de harten en hoofden van de modemassa’s brachten . Het is onvermijdelijk dat de trend heeft geleid tot valse versies van beide schoenen van Balenciaga. Om de ultieme faux pas te voorkomen, deelt onze Chief Authenticator, Graham Wetzbarger, zijn tips voor het vinden van het echte artikel zodat je nooit betrapt wordt op het dragen van iets minder dan 100% authentiek.

De Balenciaga Speed ​​Trainers zijn verkrijgbaar in verschillende kleuren, maar ze zijn allemaal gemaakt van een nylon bovenwerk van jersey en hebben een geboetseerde rubberen zool. “De rubberen zool is gemaakt met de speciale geheugenzooltechnologie van het merk, en binnenin vind je een inlegzool van badstof,” merkt Wetzbarger op. “De lusvormige pool van de badstof zorgt voor extra comfort. Als het van iets anders is gemaakt, is dat zeker een rode vlag. ‘

“Afhankelijk van het jaar van fabricage, zullen er verschillen zijn in de structuur en vorm van de Goedkope Balenciaga pumps dames Sneakers Speed ​​Trainers,” zegt Wetzbarger. “Op de 2018-versies vind je een contrasterende zwarte accent op de zool en een bijgewerkte Balenciaga lettertype op de bovenkant van de sok. Eerdere versies, zoals hier afgebeeld, hebben een ouder lettertype en een eenkleurige zool. “