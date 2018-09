RENCONTRE ACTRESS SASHA LANE – CECI EST pas cher fourrure de renard ugg

Cette saison, nous rencontrons les membres de notre collectif ugg bottes pas cher pour avoir un aperçu de leur art, de leur vie et de leur vision unique du monde. Audacieux, libre d’esprit et avant-gardiste, nos membres collectifs sont au cœur de notre travail. Ensuite, nous avons le talentueux Sasha Lane.

Sasha Lane n’a jamais pensé qu’elle deviendrait une actrice. En fait, elle était juste en train de traîner sur une plage en Floride quand elle a été approchée par le réalisateur britannique Andrea Arnold, qui tournait dans la rue son prochain film, American Honey. Sasha était la tête parfaite et elle n’avait rien à perdre, alors elle a dit oui. En 2016, elle a joué le rôle principal de Star dans American Honey aux côtés de Shia LaBeouf, impressionnant les critiques et les fans avec son énergie et son charisme contagieux à l’écran. Depuis, elle a secoué l’industrie en tant que star montante d’Hollywood – elle a récemment été incluse dans la «Class of 2018» de Teen Vogue – et une autre à suivre de près. Vous pouvez la voir dans les Hearts Beat Loud de 2018 ainsi que dans le prochain Hellboy aux côtés de Milla Jovovich.

Nous nous sommes assis avec Lane à Los Angeles pour discuter de son voyage à la gloire de Cendrillon-esque, comment elle reste fidèle à elle-même et ses emojis préférés.

UGG: Vous avez commencé comme acteur lorsque vous avez rencontré le réalisateur Andrea Arnold. Pouvez-vous nous raconter cette histoire?

SL: J’ai rencontré Andrea Arnold sur une plage de Panama City, en Floride. Une semaine avant de la rencontrer, j’étais au Texas et j’ai entendu cette jolie voix dans ma tête me dire que quelque chose de bien allait se passer. Une semaine plus tard, je me fais expulser de mon hôtel et finis sur la plage. Puis vint Andrea dans son petit chapeau de cow-boy et je finis par sortir avec elle pendant une semaine. Elle m’a demandé si j’étais sur le point de faire quelque chose et j’ai dit «Oui». Un mois plus tard, je suis allé filmer American Honey.

UGG: Combien de fois as-tu des sentiments de prémonition?

SL: J’ai l’impression qu’il y a des signes partout, tout le temps, toute la journée. Donc je suppose que chaque jour.

UGG: Quel genre de conseil donneriez-vous à un jeune qui a l’impression d’exister?

SL: Faites attention à ces signes et suivez-les. Tous les intestins, écoutez seulement votre instinct, rien d’autre.

UGG: Que faisais-tu avant American Honey?

SL: J’étais en première année d’université en psychologie et en travail social.

UGG: Comment pensez-vous que ces études influencent ce que vous faites maintenant?

SL: La psychologie va de pair avec tout – agir, écrire, tout ça. Je pense qu’avec le travail social, je suis déjà très empathique mais apprendre ce monde m’a aidé à devenir plus empathique.

UGG: Quelles sont vos activités préférées à Los Angeles?

SL: J’adore comment quelque chose d’artistique vient de tout ce que tu fais ici, même si tu ne fais qu’accrocher avec des amis. Tout à coup, vous écrivez un poème. Tout à coup, vous écrivez un script. Tout à coup, vous vous sentez l’âme et l’art pour moi.

more link