Nakchivan est une République Autonome en Azerbaïdjan.

“La terre de Noé “, “La porte vers l’est” , “Petite Europe ” ! Connaissez-vous Nakchivan qui porte fièrement tous ces noms.

La République Autonome du Nakchivan est une terre riche en témoignages matériels et culturels de cette communauté ancienne, médiévale et contemporaine.

Dans cette terre antique, il y a les premières grottes humaines, les restes des premières villes et les magnifiques châteaux. Elle attire les touristes en raison de l’histoire ancienne et l’abondance de monuments.

Actuellement, il y a 30 musées dans la République Autonome. Il y a plus de 1200 monuments historiques et culturels et plus de 20 hôtels. La présence de plus de 250 sources d’eau minérale et de guérison dans la ville reflète la mémoire historique et la distingue également des autres zones touristiques.

Le Complexe d’ architecture de Garabaghlar, le pin de l’Orient qui a plus de 800 ans, le château d’Alindja, symbole de l’inviolabilité.

Tout cela est un potentiel touristique qui ne trouve pas de comparaison dans le monde. De plus, il y a développement et stabilité dans cette République, ce qui est très importante pour les touristes. Elle est appelée “la région sans-crime de la planète “. Lors de l’arrivée de touristes, aucun obstacle n’est imposé par les autorités de l’État, les règles de formalisation sont suivies.

Actuellement, les touristes à Nakchivan proviennent en particulier de la Turquie, l’Iran, la Russie, la Chine, le Nigéria, l’Allemagne , les États-Unis, le Brésil, le Canada, la Suède et la Corée du Sud. Ils aiment s’y reposer et font connaissance avec les monuments que reflètent l’histoire et la modernité.

Quelques informations sur certains des monuments.

DUZDAG-Nakchivan est célèbre avec sa grotte unique de sel. Le Centre de physiothérapie Duzdag a été créé avec des conditions modernes pour les patients souffrant de maladies des voies respiratoires, venant de villes de proches ou de l’étranger. Duzdag dispose de 90 millions de tonnes de ressources naturelles. Il existe plusieurs hôpitaux de ce type dans le monde. Cependant, Duzdag est supérieure aux autres en raison de la stabilité de la température, de l’humidité relative et de l’absence de gaz nocifs dans l’air. En même temps, l’hôpital est de forme horizontale, donc les patients qui y viennent ont un parcours de 300 mètres permettant de s’adapter progressivement à l’air souterrain .

COMPLEXE MEDICAL A EAU A ARSEN DARIDAG . Nakchivan est célèbre pour

ses ressources souterraines. L’une des ces ressources souterraines est le Complexe médical à eau à Arsen Daridag. Cette eau thérapeutique améliore la capacité de travail des organes internes et a un effet curatif sur l’ensemble du corps humain. De plus, cette eau a une capacité de regénération du sang, renforce l’activité nerveuse végétative, améliore le système de sécrétion. Elle est également utilisée dans le traitement des maladies de l’estomac, du coeur, des reins et de la vésicule biliaire. Les composants de l’eau de Daridag est le noir de carbone, le mercure, l’ hydrogénocarbonate de chlore fortement minéralisé et sodium. Cette eau est trouve comparaison à Kudova en Pologne , Durgueen en Allemagne et de Sinegorsk en Russie. Mais la teneur en sels minéraux est plus élevée que celle des autres eaux

Le CHÂTEAU d’ALINDJA fait partie de la liste des monuments reconnus mondialement. Du 1er au 6ème siècle, la forteresse fut utilisée comme une défense avec ses fortifications remarquables; elle a résisté aux attaques d’ Amir Teimour; elle fut aussi est un lieu de résidence; les coins qui est traversées dans la forteresse confirme que du I er au VI ième siècle, c’était une habitation principale pour les dirigeants locaux et des pays d’Asie centrale qui étaient en contact. Il y a beaucoup de témoignages sur ce sujet dans le journal de “Foreigne policy news” des Etats Unis.

BATABAT est appelée ” la perle de Petit Caucase”. La réserve d’État de Chahbouz qui culmine à 2200-2400 mètres avec son lac et dénivellation de Bitchanak. Son territoire est riche d’une flore et d’une faune accessible aux touristes. Il y a une ‘île’ bien connue avec le nom “Üzən ada (île flottante)” dans le lac de Batabat, ce qui attire la curiosité des touristes.

LA TOMBE du PROPHETE NOË : La tombe se trouve sur la territoire de l’ancienne Nakchivan .On croit que le prophète a été enterré dans cette tombe. Nakchivan est la deuxième création de l’humanité. Selon le Coran, après une tempête mondiale, l’apparition du navire de Noé est mentionné à Nakchivan, un lieu bien choisi par le Grand Dieu pour le sauvetage de l’humanité

AHSABU-KEHF : Le sanctuaire d’Ashabu- Kehf est l’un des lieux sacrés où les gens sont partis depuis des certaines années qui se trouve Nakchevan Autonome République à la région du Djulfa. Ce sanctuaire est situé à 12 kilomètres de la ville de Nakchevan. Ce lieu est sacré non seulement pour les musulmans, mais aussi pour les représentants des chrétiens et des autres religions. C’est pourquoi, chaque année, des milliers de pèlerins, de touristes de nombreux pays étrangers ou des visiteurs d’autres régions d’Azerbaïdjan visitent ce sanctuaire.